Гонконг, Китай, , 13:29 — REGNUM Информация о том, что в Гонконге могут быть введены ограничения на снятие наличных денег в банкоматах, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении управления денежного обращения Гонконга.

В ведомстве отметили, что подобные заявления являются «лживыми и безосновательными». При этом банковская система Гонконга — «крепкая и стабильная, обладающая достаточными запасами ликвидности для удовлетворения нужд населения», уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге постоянно продолжаются с лета 2019 года. Поводом для них стал законопроект о выдаче правонарушителей на материковый Китай. Местные власти давно отказались от данной инициативы, но протесты не прекращаются.

Читайте также: Транспортный хаос произошел из-за протестующих в Гонконге