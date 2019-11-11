Ташкент, , 13:25 — REGNUM Меморандум о взаимном понимании и соглашение о конфиденциальности подписали представители узбекской компании «O'zlitineftgaz» и Schlumberger Oilfield Eastern Limited, сообщили в пресс-службе «Узбекнефтегаза».

В рамках подписанных документов компании планируют сотрудничать в области разведки, разработки и оптимизации добычи на новых и действующих месторождениях в Узбекистане.

Кроме того, представители компаний договорились о развитии научно-технического сотрудничества в области промысловой геологии и геофизики, а также в сфере переработки и транспортники нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года объем производства нефти в Узбекистане составил 467,2 тыс. тонн, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Сокращение добычи нефти в республике продолжается последние 10 лет.

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