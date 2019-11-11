Кемерово, , 13:14 — REGNUM В Кемерове на улицы города вышла часть трамваев, которые городу бесплатно отдала Москва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале осени 2019 года стало известно, что Москва безвозмездно передала Кемерову десять трамваев.

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По данным мэрии столицы Кузбасса, 10 трамваев оснащены асинхронным двигателем, который более экономичен по сравнению с традиционным оснащением. На транспорте стоит усовершенствованная подвеска, в кабине водителей и на панели управления установлен информационный дисплей, в каждом вагоне есть климат-контроль.

«Для работы на трамваях необходимо провести дополнительное обучение водителей и ремонтные бригады», — уточнили в мэрии.

Часть вагонов вышла на маршруты № 8 и 10 на выходных. Сегодня, 11 ноября, два вагона курсируют по Центральному и Рудничному районам, один — в микрорайоне Предзаводской.