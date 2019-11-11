Москва, , 13:21 — REGNUM Падение рождаемости в России обусловлено отсутствием уверенности в завтрашнем дне у граждан нашей страны. И предпосылок для улучшения ситуации нет, считает кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Пустой кошелек Иван Шилов © ИА REGNUM

Демографическая ситуация — это индикатор реального положения дел в стране. По статистике, Москва — казалось бы, зажиточный город с высоким уровнем доходов и множеством рабочих мест.

«Однако мониторинг сайтов по поиску работы в Москве показывает, что предлагаемые по многим вакансиям зарплаты весьма скромные — 20−30 тыс. рублей. Встречал даже вакансии с оплатой в 15 тыс. рублей в месяц, причём на довольно крупных промышленных предприятиях. Я бы с удовольствием предложил бы руководителям заводов, предлагающих подобные зарплаты, самим на них пожить хотя бы год. Объективно за последние годы размер доходов граждан нашей страны упал до катастрофически низкой отметки, которая, не то что детей заводить, а жить-то нормально не позволяет», — считает Леонид Хазанов.

Помимо доходов, масла в огонь подливает растущая безработица, захлестнувшая ныне и маленькие, и большие города, отмечает эксперт. И если к этому приплюсовать социальные условия — сокращение числа больниц и поликлиник, падение качества образования в детских садах и школах и прочее, — в итоге получается отсутствие перспектив для роста населения в стране, подытожил эксперт.