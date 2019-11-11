Москва, 11 ноября 2019, 13:21 — REGNUM Падение рождаемости в России обусловлено отсутствием уверенности в завтрашнем дне у граждан нашей страны. И предпосылок для улучшения ситуации нет, считает кандидат экономических наук Леонид Хазанов.
Демографическая ситуация — это индикатор реального положения дел в стране. По статистике, Москва — казалось бы, зажиточный город с высоким уровнем доходов и множеством рабочих мест.
Помимо доходов, масла в огонь подливает растущая безработица, захлестнувшая ныне и маленькие, и большие города, отмечает эксперт. И если к этому приплюсовать социальные условия — сокращение числа больниц и поликлиник, падение качества образования в детских садах и школах и прочее, — в итоге получается отсутствие перспектив для роста населения в стране, подытожил эксперт.