Абу-Даби, , 13:07 — REGNUM Действующие условия о сокращении добычи нефти, принятые странными ОПЕК +, вероятнее всего не будут изменены. Такое мнение в преддверие встречи участников сделки, которая состоится 5−6 декабря в Вене для обсуждения уровней добычи нефти после марта 2020 года, высказал министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи. Аль-Румхи. Об этом 11 ноября сообщает газета The Economic Times.

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По его словам, страны ОПЕК и производители, не входящие в ОПЕК, скорее всего продлят сделку по ограничению поставок нефти, но вряд ли будут менять объёмы сокращения добычи.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ договорились в период до марта 2020 года снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей — на страны «не ОПЕК». По итогам июля 2019 года страны ОПЕК+ по сравнению с базовыми показателями октября 2018 года снизили добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки.

В начале августа министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия в июле перевыполнила квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снизив добычу на 290 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателем октября 2018 года.

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