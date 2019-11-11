Москва, , 13:07 — REGNUM Глобальный нефтяной рынок сменил фокус внимания с торговых войн между США и Китаем на Ближний Восток, поскольку подготовка к IPO Saudi Aramco и заседание стран ОПЕК в начале следующего месяца на данный момент является ключевым ориентиром для многих крупных инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Саудовская Аравия сообщила о датах подписки на первичное размещение акций для двух типов инвесторов: индивидуальные смогут это сделать с 17 до 28 ноября, а институциональные до 4 декабря. Саудовская Аравия готовится к IPO Saudi Aramco, делая все возможное, чтобы повысить оценку компании.

Но крупные банки по-прежнему не готовы оценить капитализацию компании в $2 трлн, что ставит диапазон оценки компании намного ниже этой цифры, которые хочет наследный принц Мухаммед бен Салман.

Банк Америки, например, оценивает, что компания может стоить от 1,2 до $2,3 трлн, что, честно говоря, довольно неплохо при текущих нефтяных котировках.

Важно также понимать, что цифра в $2 трлн, скорее всего, связана с будущими высокими ценами на нефть, которые закладывает Саудовская Аравия в своих расчетах.

С другой стороны, атака дронов на НПЗ Абкайк создала геополитические риски для деятельности компании, показав, что значительная часть активов страны может быть практически внезапно выбита подобным инцидентом, а это, безусловно, учитывается при оценке компании.

Именно по этой причине оценка в $1,5 трлн для крупнейшей нефтяной компании в мире являются более разумной при учете всех внешних факторов влияния.

Цены на нефть без особых стимулов роста могут скорректироваться до $61,80 для марки Brent, а нефть WTI скорректируется до $56 за баррель», — полагает эксперт.

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