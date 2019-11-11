Бишкек, , 13:07 — REGNUM Распространяемая некоторыми предпринимателями информация о том, что власти Киргизии могут в одностороннем порядке продлить на три года льготный период таможенного оформления ввозимых автомобилей, не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель министра экономики Дастан Кадыров, передает «Kaktus.media».

По словам чиновника, на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии представители киргизского правительства намерены попросить коллег по Евразийскому союзу о продлении льгот на растаможку машин, импортируемых в республику из третьих стран.

«Совет ЕЭК коллегиально принимает решение, и данный вопрос будет подниматься 19 ноября в Москве на заседании совета», — подытожил замминистра.

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