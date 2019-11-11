Москва, , 13:03 — REGNUM Рубль умеренно снижается на старте торгов 11 ноября, отыгрывая общее ухудшение отношения инвесторов к риску из-за повышенной неопределенности на торговом фронте и обострении ситуации в Гонконге, где не прекращаются протесты. Доллар отметил максимумы в районе 63,90 руб. и пока не решается на тестирование отметки 64 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В целом, несмотря на угасание интереса к риску, потенциал снижения рубля выглядит ограниченным. Участники рынка уже готовятся к налоговому периоду, который стартует в конце этой недели и будет оказывать традиционную поддержку российской валюте.

На торговом фронте, несмотря на последние противоречивые сигналы, сохраняется надежда на заключение торговой сделки. Нефть марки Brent тем временем испытывает дефицит восходящего импульса, но удерживается над ключевой психологической отметкой $60 за баррель.

На рынке Форекс доллар снижается против таких защитных валют, как иена и франк, тогда как в парах с другими валютами показывает нерешительность. Это также говорит в пользу ограниченных понижательных рисков для нашей валюты.

Рубль, как и все рисковые активы, ждет позитивных заявлений из Вашингтона или Пекина. Если таковые появятся в ближайшее время, настроения игроков улучшатся.

Фактором риска для «россиянина» на предстоящей неделе станет выступление главы ФРС 13 и 14 ноября. Если Джером Пауэлл проявит более ястребиный настрой, сославшись на недавнее улучшение некоторых экономических показателей, доллар вырастет по всему спектру рынка. В этом случае пара с легкостью оставит позади отметку 64 руб.», — считает эксперт.

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