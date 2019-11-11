Зверево, Ростовская область, , 12:58 — REGNUM В Ростовской области ожидается увеличение числа резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Зверево. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Мы тесно взаимодействуем с потенциальными резидентами и рассчитываем, что до конца года их число вырастет в ТОСЭР до 11. Ожидаем, что еще девять предприятий зайдут в 2020 году. Это, в основном, переработка, в том числе пластика, фасовка сельскохозяйственной продукции, устройство тепличного хозяйства», — пояснил глава администрации города Зверево Михаил Солоницин.

ИА REGNUM напоминает, что резидентам ТОСЭР предоставляются налоговые преференции, снижение тарифов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. В настоящее время в ТОСЭР в Зверево зарегистрировано три резидента, в ТОСЭР в Гуково — 11 резидентов, в ТОСЭР в Донецке — один резидент.