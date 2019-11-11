Москва, , 12:48 — REGNUM В России по итогам проверок АЗС недолив топлива был выявлен почти в 20% случаев, об этом 11 ноября в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время недолив на автозаправочных станциях проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС.

«Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — сказал он.

Мантуров напомнил, что ранее был разработан законопроект, который предусматривает применение штрафов за недолив топлива — 1% от годовой выручки, но не менее 500 тыс. рублей. За повторное нарушение — 3%, но не менее 2 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстандарта, бензин и дизельное топливо не соответствуют стандартам качества на 8,8% российских заправочных станций. Проверки проводились с начала года.

К 24 сентября было проверено 920 АЗС, на 81 из них продавали суррогат, заключили в ведомстве. Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.

Так, на независимых заправках нарушения выявлены в 13% случаев (52 АЗС), на сетевых — в 5% случаев (29 АЗС).

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