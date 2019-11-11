Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве будет создан транспортный технопарк. Соответствующее соглашение 11 ноября подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подписание соглашения между мэрией Москвы и АО «Трансмашхолдинг» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что технопарк будет представлять из себя инженерный центр для производства и обслуживания трамвайных вагонов, а также проведения инновационных разработок в сфере пассажирского электрического транспорта. Производство планируется организовать на базе Краснопресненского трамвайного депо

Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам мэра, программа обновления рабочего трамвайного парка Москвы выполнена примерно на 70%. В рамках заключенных и будущих контрактов столица рассчитывает в течение ближайших трёх-четырех лет обновить трамвайный парк на 100%.

«Но жизнь на этом не заканчивается. Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи. Кроме того, эту технику нужно ремонтировать и обслуживать. Поэтому мы достигли соглашения с крупнейшим отечественным производителем «Транс­маш­холдингом» о том, что в нашем городе будет создан технопарк по производству и обслуживанию трамваев», — сказал Собянин.

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