Якутск, , 12:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании правительства спросил о состоянии дорог на северах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Путин напомнил, что заканчивается дорожно-строительный сезон, отметив, что в стране ежедневно строится пять километров новых дорог и ремонтируется 75 км. Президент спросил, какова ситуация в дорожном строительстве, у министра транспорта РФ Евгения Дитриха, уточнив после общего доклада состояние дорог на севере, в частности от Якутска на запад и восток, в том числе и на трассе «Магадан».

"В Якутии трассу «Магадан» мы приводим поэтапно в нормативное состояние, там есть ряд грунтовых разрывов, с которыми мы сейчас работаем. Региональную сеть в Магаданской области мы также приводим в порядок, плотно работаем с губернатором Сергеем Носовым», — ответил министр.

Евгений Дитрих акцентировал, что в Якутии достаточно сложная ситуация, связанная с тем, что протяженность региональных трасс достаточно большая — порядка 12 тыс. км в в ненормативном состоянии. Якутия много оставляла дорог в собственности, сейчас идёт их перевод в федеральную собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове — АО «Центродорстрой», строящее автодорогу Симферополь — Евпатория — Мирный.