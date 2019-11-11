Рига, , 12:35 — REGNUM В октябре в Латвии уровень безработицы составил 5,7%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные государственной службы занятости (NVA).

Так, в конце октября в стране 52 651 человек были зарегистрированы и получили статус безработного. Самый низкий уровень безработицы в рижском районе — 3,9%, самый высокий в Латгалии 13,2%. В Курземе и Земгале 6,2% и 5,4% от экономически активного числа населения соответственно.

Изменения по сравнению с предыдущим месяцем 2019 года во всех регионах крайне незначительны.