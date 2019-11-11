Ульяновск, , 12:16 — REGNUM В Ульяновской области предлагается дополнить прогнозный план приватизации ещё четырьмя объектами, расположенными в сельских муниципальных образованиях. Соответствующий проект вынесен на обсуждение Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации, предлагается добавить четыре объекта. Это здание ветлаборатории в рабочем посёлке Николаевка Николаевского района (площадь 302 кв. метра), контору лесного пункта в посёлке Шарлово Вешкаймского района (111 кв. метров), эвакоприемник в рабочем посёлке Глотовка Базарносызганского района (87,6 кв. метров) и гараж в посёлке Базарный Сызган (237,4 кв. метров).

Объекты планируется продать одновременно с земельными участками, на которых они расположены — за исключением гаража, который находится на лесных федеральных землях. До принятия решений об условиях приватизации будет проведена оценка рыночной стоимости. О том, когда объекты планируется приватизировать, не сообщается.

Разработчиком проекта закона является министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.