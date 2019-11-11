Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» собрание кредиторов приняло решение о прекращении хозяйственной деятельности общества. С этим предложением выступили энергетики, ссылаясь на увеличение долгов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов состоялось 31 октября. В нём приняли участие кредиторы и уполномоченные органы, перед которыми сложилась задолженность на сумму 378 580 233 рублей, или 71,57% голосов (без учёта требований кредиторов, чьи права требования обеспечены залогом имущества).

Один из вопросов касался текущей деятельности «Коммунальных технологий», который был вынесен на рассмотрение акционерным обществом «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК). Представитель ЧЭСК предложил обязать конкурсного управляющего прекратить ведение финансово-хозяйственной деятельности в обществе, так как «продолжение деятельности ООО «Коммунальные технологии» приносит убытки» энергетикам и «увеличивает текущую задолженность».

«Иные сетевые организации готовы взять объекты электроснабжения и продолжить бесперебойное их функционирование. Закон предусматривает прекращение деятельности на основании решения собрания кредиторов», — говорится в документ.

Большинство участников собрания кредиторов проголосовало за прекращение деятельности ООО «Коммунальные технологии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наблюдение в отношении КТ введено в июне 2018 года, а в сентябре того же года деятельность компании по теплоснабжению была прекращена в Чебоксарах, с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляло передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде. В октябре 2019 года компания была признана банкротом.

«Коммунальные технологии» зарегистрированы 6 ноября 2003 года, основную операционную деятельность осуществляли с 2006 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Коммунальные технологии» в Чувашии признаны банкротом