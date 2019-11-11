Симферополь, , 11:46 — REGNUM В крымской столице ремонт дорог будут проводить вместе с переустройством инженерных сетей. Об этом 11 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Совместно с коллегами из Совета министров провели комиссионный объезд дорог Симферополя, в ходе которого было установлено, на чем в первую очередь необходимо сосредоточиться при выполнении ремонта. Так, одними из важнейших мероприятий станут увязка работ по ремонту дорог и переустройство инженерных сетей», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове — АО «Центродорстрой», строящее автодорогу Симферополь — Евпатория — Мирный.

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