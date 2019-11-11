Москва, 11 ноября 2019, 11:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых. Об этом он заявил сегодня, 11 ноября, на очередном совещании с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.
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С такой инициативой обратился к главе государства министр финансов Антон Силуанов.
Он высказал идею с 2020 года «начиная со второго полугодия дать право субъектам РФ распространять этот налог по решению регионов».
«Договорились», — одобрил предложение главы Минфина Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по новому налоговому режиму — налог на профессиональный доход — проходит в четырёх регионах: Москва, Санкт-Петербург, Татария и Калужская область.
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