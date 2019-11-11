Абу-Даби, , 11:42 — REGNUM Бразилия приглашена на встречу стран в формате ОПЕК+ в Вене. Об этом рассказал генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо журналистам в кулуарах конференции ADIPEC, передает «Интерфакс-Азербайдзан».

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, переговоры будут посвящены ограничению объемов по добыче нефти. Они пройдут в Вене 6 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Бразилию пригласили присоединиться к ОПЕК.

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