Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Стали известны подробности банкротства банка «Прайм Финанс», оставшегося без лицензии 6 июня 2019 года. В полном решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном в правовой базе, указывается на то, что недостаточность имущества у банка превышает 594 млн рублей, а 167 единиц имущества попали в акт о недостаче, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прайм Финанс», арбитражным управляющим для которого назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», пробудет под конкурсным производством до 30 октября 2020 года. Выяснилось, что при размере обязательств перед кредиторами АО на 946,641 млн рублей ему не хватает 594,654 млн рублей.

«Из пояснений временной администрации следует, что по результатам оценки кредитного риска по выданным кредитной организацией ссудам ею сделан вывод о наличии неадекватной оценки кредитной организацией принятых рисков по заемщикам (юридическим и физическим лицам) в связи с наличием длительной просроченной задолженности, реструктуризации долга, отказом исполнять обязательства перед кредитной организацией, плохим финансовым положением. Общий объем доформированных резервов по ссудной задолженности по состоянию на дату отзыва лицензии составил 377 341 тыс. рублей, в том числе по 14 юридическим лицам — 230 414 тыс. рублей, по 31 физическому лицу — 146 927 тыс. рублей», — отмечается в решении суда.

Временная администрация также оценило имущество: на счетах банка находятся 13,923 млн рублей, основные средства, нематериальные активы и запасы составляют 136,381 млн рублей, но при этом отсутствует 167 единиц товарно-материальных ценностей. Акт о выявленной недостаче имущества и акт об отсутствии имущества в помещениях банка, составленные в сентябре 2019 года, направлены совместно с заявлением в УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга. Последние должны принять соответствующее процессуальное решение.

Читайте также: Центробанк России обанкротил банк из топ-400

Напомним, АО «Банк «Прайм Финанс», оставшееся без лицензии в начале июня 2019 года, было признано банкротом в конце октября 2019 года. На момент лишения лицензии банк был на 366-м месте в банковской системы РФ по размеру своих активов. К моменту решения регулятора он потерял собственные средства, а также был замечен в схемных сделках.

Акционерами банка, созданного в марте 1994 года, были десять жителей Ленинградской области, Санкт-Петербурга и ЗАО «Сентра Фэйрфилд», но в июле 2018 года последнее прекратило деятельность.