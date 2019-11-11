Нюрба, Якутия, , 11:35 — REGNUM Житель Нюрбинского района Якутии на бесплатном гектаре земли строит автосервис. Запуск предприятия планируется в конце декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, получатель дальневосточного гектара Павел Потапов сразу знал, что его бизнес будет связан с техникой. До этого он успел реализовать проект по созданию газозаправочной станции.

«Я понял, что надо расширять предприятие и взял «гектар» для строительства автосервиса. До конца года мы примем первых клиентов», — цитирует предпринимателя Агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском на выигранные гранты и субсидии в 6,5 млн рублей на дальневосточном гектаре создали ферму по подземному выращиванию клубники.