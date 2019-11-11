Москва, , 11:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов. Об этом он заявил сегодня, 11 ноября, на очередном совещании с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Требуется внимательно следить за ситуацией с использованием данных из деклараций по амнистии капиталов», — призвал глава государства.

Путин уточнил, правительство, Минэконом развития вместе с объединениями предпринимателей должны внимательно следить за тем, «что происходит на земле, что называется, на практике».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин периодически проводит в Кремле совещания с членами правительства на ту или иную тему.

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