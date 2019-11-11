Ярославль, , 10:58 — REGNUM Ярославское ОАО «Возрождение» обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании 15,5 млн рублей с чиновников мэрии и депутатов муниципалитета Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

«Возрождение» до 2017 года принадлежало мэрии Ярославля, а в 2017 году было продано. Новый собственник посчитал, что прежнее руководство компании причинило ей убытки, перечисляя благотворительную помощь в Фонд развития Ярославля в 2015—2016 годах.

Как следует из решения суда, убытки ОАО «Возрождение» за 2015 год составили 5,2 млн рублей, за 2016 год — 11,8 млн руб. При этом предприятие, которым руководил депутат муниципалитета Евгений Мясников, оказывало благотворительную помощь Фонду содействия развитию Ярославля. Фонд, в свою очередь, направлял эти деньги на различные городские нужды.

Так в 2015 году 8,5 млн было перечислено на установку памятника генералу армии В.Ф. Маргелову, благоустройство и реконструкцию парка у госпиталя Ветеранов войн, благоустройство парка у Радиозавода, а также для оказания помощи семье погибшего сотрудника МАУ «Ярославский зоопарк». В 2016 году 5 млн было перечислено на возведение мемориала «Жертвам блокадного Ленинграда». Часть перечисленных денег пошли на другие нужды: ремонт асфальта, книгу, соревнования по гандболу, покупку новогодних гирлянд, создание цветников.

Новый собственник решил взыскать убытки с КУМИ мэрии, бывшего директора Евгения Мясникова, членов совета директоров депутатов Игоря Бортникова, Светланы Агашиной, Веры Никольской, заместителя мэра Алексея Торопова и других бывших и действующих чиновников.

Однако Арбитражный суд Ярославской области подтвердил законность благотворительной помощи. Судья посчитал, что в делах благотворительности о прибыли думать стоит в последнюю очередь.

«Заключение договоров о благотворительном пожертвовании является правомерной деятельностью. Благотворительная деятельность по своей правовой природе предполагает бескорыстность и отсутствие прибыли, поэтому не может быть принят довод истца о том, что договоры о благотворительном пожертвовании не были направлены на достижение целей, ради которых создано общество», — говорится в решении суда.

Также в решении суда указано, что помощь Фонду развития Ярославля в 2014 — 2017 годах оказывали и другие подконтрольные мэрии предприятия: АО «Яргортеплоэнерго», ОАО «Городское дорожное управление», АО «Горстройзаказчик», АО «Ярославльзаказчик», АО «Ярославльлифт», АО «Ярославльтелесеть», АО «Центр», АО ПАТП-1, АО «Ярославские ЭнергоСистемы», АО «Волна», АО «Ленинский рынок», АО «ЯрГЭТ». Отметим, что часть из них также является убыточными, а «Городское дорожное управление» и вовсе обанкротилось.

Иск «Возрождения» к мэрии вряд ли можно признать справедливым и по другому основанию: покупая в 2017 году предприятие, собственник не мог не знать о его финансовом состоянии. Видимо, именно из-за убытков компании оно было продано в два раза дешевле — за 57 млн рублей при первоначальной оценке в 114 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля продала ОАО «Возрождение» в 2 раза дешевле оценки