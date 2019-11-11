Москва, , 10:42 — REGNUM По итогам октября 2019 года доля корпоративных продаж немецкого автопроизводителя Volkswagen в России составила 30,3%. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Всего в России за месяц дилеры Volkswagen продали корпоративным клиентам 2 806 машин. По словам руководителя направления корпоративных продаж немецкой компании Дмитрия Кучинского, Volkswagen удерживает лидерство в сегменте корпоративных продаж на российском авторынке в течение последних двух лет.

«Что касается потенциала, мы верим в возможность роста корпоративных продаж, несмотря на некоторую стагнацию общего объема рынка», — заявил Кучинский.

Он добавил, что рост продаж авто будет зависеть от макроэкономических факторов. Также Кучинский отметил, что для юридических лиц важны не только технические характеристики автомобиля, но и расходы на эксплуатацию. Немаловажную роль здесь играет и оптимизация денежных потоков. Поэтому Volkswagen уделяет большое внимание лизингу, отметил Кучинский.

Напомним, за первые десять месяцев текущего года в России было продано 85 439 новых машин марки Volkswagen. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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