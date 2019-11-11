Киев, 11 ноября 2019, 10:24 — REGNUM Слова о прекращении закупок Украиной электроэнергии в России останутся словами — украинская энергетика нуждается в импорте, а местные бизнесмены на этом зарабатывают, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможном отказе Украины от импорта энергии из России.
Ранее украинский политик Олег Ляшко заявил, что власти страны, по его информации, приняли решение отказаться от закупок электроэнергии в России. В октябре 2019 года в украинском министерстве энергетики сообщали, что цель отсоединиться от энергосистемы России и присоединиться к энергосистеме Европы поставлена, но в ближайшие годы реализована быть не может.