Киев, , 10:24 — REGNUM Слова о прекращении закупок Украиной электроэнергии в России останутся словами — украинская энергетика нуждается в импорте, а местные бизнесмены на этом зарабатывают, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможном отказе Украины от импорта энергии из России.

Ранее украинский политик Олег Ляшко заявил, что власти страны, по его информации, приняли решение отказаться от закупок электроэнергии в России. В октябре 2019 года в украинском министерстве энергетики сообщали, что цель отсоединиться от энергосистемы России и присоединиться к энергосистеме Европы поставлена, но в ближайшие годы реализована быть не может.

«В этих заявлениях и планах нет никакого смысла, кроме политического. О желании встроить энергетику Украины в «проект большой Европы» там заговорили ещё при Ющенко, то есть несколько президентов назад. Но поскольку денег на строительство энергомостов не было и нет, то ничего и не делается.

За эти десять лет ситуация в украинской энергетике заметно ухудшилась. Вместо профицита мощностей возник дефицит. Страна импортирует большие объёмы энергии и продолжит это делать.

Не в последнюю очередь — потому, что украинская энергетическая отрасль принадлежит крупному бизнесу. Они зарабатывают на импорте. Строительство же новой инфраструктуры для присоединения к европейскому рынку потребовало бы, наоборот, значительных инвестиций», — отметил Дмитрий Кумановский.