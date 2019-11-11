Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Демографическая проблема становится для России одной из ключевых. Трудно представить себе обеспечение экономического роста страны при столь больших потерях численности населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«Кроме того, неизбежно возникнут трудности в обороне, которая тоже требует людских сил. При этом мы видим в действиях власти на этом направлении неразбериху и непонимание главного — без роста доходов роста рождаемости не будет. А доходы объективно не растут, а скорее падают, если брать их в реальном выражении», — отметил преподаватель.

Валерий Амиров добавил, что попытка компенсировать демографические потери миграцией чревата опасными перспективами размывания традиционного для России национального баланса. Кроме того, миграция дает только низкоквалифицированных работников, их, как правило, нельзя поставить к станку, они не изобретают, среди мигрантов ничтожно мало инженеров и врачей.

«Поэтому выход один — перевод бюджета на социальную ориентацию. И самое главное — нужно говорить о проблеме честнее, чем так, как говорят о ней власти сегодня…» — резюмировал доцент

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже четвёртый год подряд убывает население. С начала 2019 года россиян стало меньше более чем на 52 тыс., численность населения достигла отметки 146,7 млн человек. Миграционный прирост покрывает потери лишь на 76%.