Бишкек, , 10:08 — REGNUM Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Сайдулла Нышанов предложил ввести пошлину в размере $10 за въезд туристов. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, сообщает издание 24.kg.

Он отметил, что в 2018 году Киргизию посетили 7 млн туристов. Если в республике действовала бы пошлина, то властям бы удалось поправить экономическое положение в стране, считает депутат.

«Эта пошлина не повлечет за собой негативного влияния и не оттолкнет туристов», — считает Нышанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Киргизии упростили процесс прибытия иностранных граждан в составе туристических групп численностью от 5 до 15 человек.

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