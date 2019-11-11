Москва, , 10:09 — REGNUM В России до конца 2019 года планируется внести в Госдуму законопроект, который направлен на освобождение уплаты банковской комиссии за добровольное перечисление страховых взносов гражданами, которые работают на себя, не вступая в правоотношения с внебюджетными страховыми фондами. Об этом 11 ноября сообщает «Парламентская газета».

По словам автора инициативы — члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова («Единая Россия») — концепция документа уже готова и направлена для обсуждения в Центральный банк и правительство.

В дальнейшем она может быть оформлена либо как поправка к законопроекту об отмене так называемого банковского роуминга (комиссии за перевод средств клиентов в разных регионах внутри одного кредитного учреждения), либо как самостоятельный проект федерального закона.

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Соответствующий закон поможет выполнить важную государственную задачу — обеспечить россиянам достойную жизнь в старости, добавил Фаррахов.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов уже разработало инициативу, которая расширяет сферу применения налогового режима для самозанятых с четырех до 19 регионов РФ. Как отмечали в ведомстве, в список новых участников попали, в основном, регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками на своей территории. В настоящее время режим для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии.

Напомним, граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода, если они работают с физическими лицами, а 6% — при работе с компаниями.

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