Москва, , 10:04 — REGNUM Во второй половине торгов 8 ноября нефть марки Brent резко восстановилась от недельных минимумов в районе $60,65 за баррель и закрылась над уровнем $62, завершив торговую пятидневку в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Сегодня, 11 ноября, котировки открылись с медвежьим гэпом и вернулись под отметку $62, реагируя на ухудшение геополитической обстановки на фоне сообщений об обострении протестов в Гонконге.

Дополнительным фактором, который препятствует росту нефтяных цен, служил тревожное ожидание торговых переговоров. Трамп дал понять, что не готов полностью отменять тарифы на импорт китайских товаров, а также подчеркнул, что переговоры продвигаются медленнее, чем ему хотелось бы. Такая риторика не способствует проявлению интереса к риску, ограничивая восходящий потенциал на рынке черного золота.

При этом трейдеры уже привычно проигнорировали свежие данные Baker Hughes по числу действующих буровых в США. На прошлой неделе количество активных установок сократилось еще на единиц до 684 штук. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился уже почти на 30%.

По большому счету отсутствие реакции рынка на позитивные данные объясняется тем, что несмотря на стабильное падение буровой активности добыча на сланцевых месторождениях остается рекордно высокой.

На предстоящей неделе помимо статистики по запасам от API и минэнерго, а также новостей с торгового фронта влияние на рисковые активы, включая нефть, окажут заявления главы ФРС Джерома Пауэлла 13 и 14 ноября.

Если его риторика окажется более ястребиной, доллар укрепится по всем фронтам, а Brent подешевеет», — полагает эксперт.

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