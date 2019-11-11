Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:05 — REGNUM Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре досрочно выполнил план по сборке истребителей СУ-35с. 10 боевых машин уже переданы Минобороны РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Работу комсомольских авиастроителей отметил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе инспекции предприятий оборонной промышленности Хабаровского края. На подходе у авиастроителей — комсомольчан сборка ещё 10 таких машин. 4 самолёта из 10 уже готовых будут переданы группе высшего пилотажа «Русские витязи» в Кубинке.

На заводе уже собирают современный многоцелевой истребитель СУ-57, первый серийный экземпляр поступит в войска до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке построят укрытия для атомных подлодок от ядерного удара.