Москва, , 10:01 — REGNUM За первые три квартала 2019 года российские автолюбители потратили на премиальные машины 483 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самыми популярными машинами премиум-класса за отчётный период стали модели компании Mercedes-Benz. По итогам первых девяти месяцев немецкая компания заработала в России 133 млрд рублей.

Вторую строчку данного списка занимают премиальные машины немецкого бренда BMW. С января по сентябрь российские автолюбители купили машины премиум-класса на сумму 126,5 млрд руб.

На третьем месте японский Lexus с результатом 63,3 млрд рублей. Четвёртое и пятое места заняли соответственно компании Audi (44,7 млрд руб.) и Land Rover (37,4 млрд руб.).

Напомним, 32,7% от всего рынка легковых машин премиального класса в России зарегистрировано в Москве и Московской области. При этом владельцами 683,5 тыс. премиальных автомобилей являются москвичи, а 288,6 тыс. машин находятся в собственности у жителей Подмосковья.

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