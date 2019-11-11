Хабаровск, , 09:47 — REGNUM В Хабаровске, после открытия трассы «Уссури», погибает малый бизнес. Десятки кафе и магазинов, расположенных вдоль старого участка дороги, на грани закрытия, денег нет даже на заработную плату персоналу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация критическая. Выручка упала на 70%. Если год назад мы в день зарабатывали по 20 тысяч рублей, то вчера выручка за весь день составила 5500 рублей. Налога за кафе заплатила 21 тысячу, еще 4 тыс. рублей — налог за землю. Как дальше держаться на плаву — не знаю», цитирует хозяйку придорожного кафе ИА ДВ-Новости.

Продать свои торговые точки предприниматели не могут — их теперь никто не купит. Власти Хабаровского района, на территории которого все это и происходит, отмечают падение поступлений в бюджет, общее ухудшение социального самочувствия населения. Однако сделать с этим ничего пока не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. За год в регионе закрылись более 1700 предприятий малого бизнеса.

Трасса «Уссури», сообщением Хабаровск — Владивосток, была открыта для движения в сентябре 2019 года.