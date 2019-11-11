Сеул, , 09:52 — REGNUM Число южнокорейцев, неспособных найти работу за три месяца, увеличивается быстрыми темпами. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование Банка Кореи.

По данным регулятора, структурная безработица в стране составляет 45,9%, или полмиллиона человек, от общего объёма незанятых работоспособных граждан, что на 12% выше, чем в 2013 году. В статистике учитываются соискатели, которые не могут трудоустроиться в течение трёх и более месяцев и при этом продолжают поиски. Эксперты Банка Кореи настроены пессимистично относительно перспектив большинства безработных — их шансы трудоустроиться спустя несколько месяцев поисков резко снижаются: только 33% находят новое место работы.

Примечательно, что такие факторы, как пол, образование и возраст практически не влияют на возможность найти работу быстрее. Причины негативной тенденции аналитики видят в автоматизации всех сфер экономики и дефиците рабочих мест, соответствующих квалификации соискателей.