Сеул, , 09:28 — REGNUM Топ-менеджеры двух южнокорейских государственных банков незаконно устраивали своих детей на работу в банк Barclays. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на доклад американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Известно, что в скандале оказался замешан Экспортно-импортный банк и ещё один банк, принадлежащий государству. По данным SEC, в качества платы за трудоустройство топ-менеджеры выбирали Barclays андеррайтером при размещении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Так, в 2009 году Barclays получил комиссию в 970 тысяч долларов за посредничество в выпуске облигаций на 1 млрд долларов.

Примечательно, что дети высокопоставленных менеджеров трудоустраивались на позицию стажёров. В сентябре Barclays уже был оштрафован SEC на 6,3 млн долларов за нарушение трудового законодательства, включая данные инциденты.