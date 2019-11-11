Москва, , 09:23 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было продано на 14,8% больше автомобилей китайских марок, чем за тот же период прошлого года, следует из отчета, опубликованного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц на российском авторынке было продано 4 112 новых легковых автомобилей китайских брендов. Стоит отметить, что доля этих авто на авторынке России выросла в октябре до 2,7%.

Продажи автомобилей марки Haval побили в стране собственный рекорд — в октябре было продано 1 514 автомобилей.

На втором месте по популярности среди китайских марок на российском авторынке — бренд Geely, реализация которого в октябре составила 919 авто.

На третьем месте — марка Chery. За октябрь обладателями машин этой марки в России стали 676 автолюбителей.

Также удачным в плане продаж стал октябрь и для бренда Changan — реализация этой марки показывает рост уже второй месяц подряд. Возможно, это связано с выходом на авторынок России новой модели CS35 Plus. Схожее положение у бренда Brilliance. В августе на авторынке России появился новый кроссовер этого бренда — Brilliance V3.

Падение продаж в РФ зафиксировано в октябре у двух китайских брендов Lifan и Zotye.

По итогам периода с января по октябрь 2019 года в России было продано более 30 тыс. автомобилей китайских марок — это на 5,5% выше уровня продаж аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в России появятся в продаже новые кроссоверы Lifan X70 из Китая, которые будут на 70 тыс. рублей дороже тех, которые до 2018 года выпускались на заводе Derways.

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