Симферополь, 11 ноября 2019, 09:19 — REGNUM Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль принесли в крымский бюджет наибольшие финансовые поступления в 2019 году — более 22 млрд руб. Об этом 11 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РК.
На втором месте, по её словам, налог на прибыль, который принёс в 2019 году в республиканскую казну 7,2 млрд рублей.
Также Кивико обратила внимание, что кроме собственных, выросли безвозмездные поступления из федерального бюджета — 99,3 млрд руб (88,6 млрд руб в 2018 году).
Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2019 года доходы Крыма выросли на 4,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом и достигли 37,5 миллиардов рублей.
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