Берлин, , 08:50 — REGNUM По итогам октября 2019 года на немецком авторынке было продано на 12,7% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

Всего за месяц в Германии было реализовано 284 593 автомобиля. В Ассоциации считают, что этот рост связан с низкой базой прошлого года, поскольку вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP в ЕС.

За период с января по октябрь 2019 года на немецком авторынке была продана 3 млн 024 тыс. 751 единица авто, что на 3,4% превышает показатель 2018 года.

По информации Федерального транспортного агентства Германии (KBA), в марочном рейтинге в Германии по итогам октября лидирует Volkswagen. Продажи этого бренда выросли за отчетный период на 39,4%, до 56 877 единиц. Затем следует Mercedes-Benz, продажи которого также показали рост — на 5,9%, до 33 606 экземпляров. Замыкает тройку лидеров бренд BMW. В октябре 2019 года на немецком авторынке было продано 24 319 единиц авто этой марки (+3,4%).

На четвертом и пятом местах Ford (22 365 ед., +0,1%) и Audi (16 990 ед., +118,2%) соответственно.

Напомним, в начале ноября 2019 года стало известно, что в Германии выбрали лучший автомобиль года. Им стал электромобиль Porsche Taycan.

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