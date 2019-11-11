Каспийск, Дагестан, , 08:43 — REGNUM Первый экопункт для сдачи твердых коммунальных отходов (ТКО) открылся в дагестанском городе Каспийске. Горожане смогут сдавать вторичное сырье — бумагу, стекло и пластик — и получать за это определенную плату, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе администрации города.

В ходе торжественной церемонии открытия министр природных ресурсов Дагестана Набиюла Карачаев отметил, что появление экопункта позволит улучшить экологическую ситуацию в Каспийске. До конца текущего года в городе установят еще несколько таких площадок.

«Мы давно к этому шли и с приходом регионального оператора смогли воплотить этот проект в жизнь», — отметил министр, который назначен куратором данного проекта.

Отметим, что Каспийск включен в пилотный проект, который направлен на поэтапный переход Дагестана к раздельному сбору мусора. Как сообщало ИА REGNUM, в августе два экопункта по приему вторичного сырья появились в городе Махачкале.

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