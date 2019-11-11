Дзержинск, Нижегородская область, , 08:39 — REGNUM Сразу две аффилированные между собой компании из Дзержинска (Нижегородская область) обратились в суд к АО «ГосНИИ Кристалл», где в июне 2019 года произошла серия взрывов, из-за которых в сотне зданий вылетели оконные стёкла. Иски к производству пока не приняты, речь в целом идёт о взыскании более 13,75 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба иска поступили в суд 8 ноября 2019 года. Первый на сумму 12 347 799 рублей подало ООО «Элерон-1», второй — на сумму 1 408 262 рубля ООО «Элерон». Обе компании зарегистрированы в Дзержинске, подробности исков неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Элерон-1» учреждено в феврале 2017 года, уставный капитал — 173 тыс. рублей, работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Директор — Олег Митрошин, владельцы — Наталья Ильина, Ирина Митрошина и Елена Павлова. Вторая компания создана в ноябре 2007 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, единственный владелец и директор — Олег Митрошин. Фирма работает в той же сфере, что и «Элерон-1».

Напомним, на территории предприятия 1 июня 2019 года случилось сразу несколько взрывов, которые привели к пожару. Из-за ЧП несколько производственных зданий госпредприятия оказались разрушены, а в самом городе в более чем 110 зданиях (соцобъектах и жилых домах) повылетали стёкла в окнах. За помощью к врачам обратились свыше 100 жителей города. Погибших в результате ЧП удалось избежать. Спустя три месяца после этого прокуратура обратилась в суд, требуя ликвидировать последствия происшествия. На работы было отведено два месяца.

В августе «Ростех» сообщил о готовности предоставить «Кристаллу» 1,5 млрд рублей на обновление производства.