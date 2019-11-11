Хабаровск, 11 ноября 2019, 08:28 — REGNUM Ни одна программа, написанная для повышения качества жизни людей, в том числе, для повышения рождаемости, поддержки материнства и детства, до людей не доходит, такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя катастрофическую демографическую ситуацию в России. Эксперт также полагает, что до тех пор, пока люди не будут чувствовать уверенность, не будут знать, что сегодня, завтра и через 10 лет у них будет стабильный доход, никакого повышения рождаемости ждать не стоит.
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«Ни одна программа, написанная якобы для повышения качества жизни людей, для повышения рождаемости, для поддержки материнства и детства не дошла до людей. Да, на эти программы выделяются деньги, да, они осваиваются. Чиновники министерств, ответственных за реализацию этих программ, живут очень хорошо, зарплаты себе повышают, золотые парашюты у них, доплаты к пенсиям. У нас в стране очень хорошо растёт численность чиновников и падает количество детей. Вполне закономерно: кого хорошо кормят, холят и лелеют, тот и размножается. Чиновники размножаются — дети нет. Что делает правительство? Повышает людям налоги, цены на коммуналку, на все остальное. И при этом говорит о повышении рождаемости. Смешно. Нашему правительству, нашим горе-экономистам скоро не с кого будет выжимать все эти налоги, людей просто не останется в стране», — считает Илдус Ярулин.
Политолог также отметил крайне опасную, на его взгляд, тенденцию, когда очень многие россиянки рожают детей ради выдаваемых государством пособий.
Опрос, проведенный ИА REGNUM, в котором приняло участие более 30 тыс. человек, показал, что россияне все реже хотят рожать детей. Детей, как отмечают респонденты, становится всё меньше, особенно в небольших городах и посёлках. Подавляющее большинство опрошенных считает господдержку материнства и детства государством пустой формальностью, которая не даёт никаких результатов.