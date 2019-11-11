Хабаровск, , 08:28 — REGNUM Ни одна программа, написанная для повышения качества жизни людей, в том числе, для повышения рождаемости, поддержки материнства и детства, до людей не доходит, такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя катастрофическую демографическую ситуацию в России. Эксперт также полагает, что до тех пор, пока люди не будут чувствовать уверенность, не будут знать, что сегодня, завтра и через 10 лет у них будет стабильный доход, никакого повышения рождаемости ждать не стоит.

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«Ни одна программа, написанная якобы для повышения качества жизни людей, для повышения рождаемости, для поддержки материнства и детства не дошла до людей. Да, на эти программы выделяются деньги, да, они осваиваются. Чиновники министерств, ответственных за реализацию этих программ, живут очень хорошо, зарплаты себе повышают, золотые парашюты у них, доплаты к пенсиям. У нас в стране очень хорошо растёт численность чиновников и падает количество детей. Вполне закономерно: кого хорошо кормят, холят и лелеют, тот и размножается. Чиновники размножаются — дети нет. Что делает правительство? Повышает людям налоги, цены на коммуналку, на все остальное. И при этом говорит о повышении рождаемости. Смешно. Нашему правительству, нашим горе-экономистам скоро не с кого будет выжимать все эти налоги, людей просто не останется в стране», — считает Илдус Ярулин.

Политолог также отметил крайне опасную, на его взгляд, тенденцию, когда очень многие россиянки рожают детей ради выдаваемых государством пособий.

Илдус Ярулин «Чиновники отчитываются: мы выдаем материнский капитал, даём пособия, мы всё делаем для повышения рождаемости. А если посмотреть, кто, в большинстве, рожает? А далеко ходить не надо за информацией: у нас практически в каждой школе сегодня уже есть коррекционный класс для детей, отстающих в умственном развитии. Это — не считая интернатов для таких детей. Потому, что огромное количество представителей маргинальных групп бросились рожать детей ради пособий. Это — источник дохода. Разве так должны рождаться дети? Материнский капитал, прочие пособия — очень хорошие, но исключительно вспомогательные средства. Нормальные молодые семьи будут рожать детей только при условии, что у них будет уверенность в завтра, в том, что будет работа, доход, что для приобретения жилья им не нужно будет идти в почти пожизненное рабство к банкам. Чудес не бывает. Россия подошла к самому краю демографической пропасти. Страна просто балансирует уже на этом краю. Есть совсем немного времени одуматься нашему правительству. В противном случае Россия просто исчезнет».

Опрос, проведенный ИА REGNUM, в котором приняло участие более 30 тыс. человек, показал, что россияне все реже хотят рожать детей. Детей, как отмечают респонденты, становится всё меньше, особенно в небольших городах и посёлках. Подавляющее большинство опрошенных считает господдержку материнства и детства государством пустой формальностью, которая не даёт никаких результатов.