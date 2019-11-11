Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Производство нефти в Казахстане по итогам 2019 года может составить 90,5 млн тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Соответствующий прогноз опубликован министерством энергетики республики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что по итогам первых десяти месяцев 2019 года в республике было добыто 74,8 млн тонн нефти, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

За отчетный период на месторождении Кашаган было добыто 11,5 млн тонн, на Тенгизе — 24,6 млн тонн, на Карачаганаке — 9,1 млн тонн. В минэнерго республики добавили, что, несмотря на остановку производства на основных месторождениях из-за капитального ремонта, в Казахстане удалось нарастить плановые показатели по добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Нур-Султане глава Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент Казахстана Нурсултан Назарабев обсудили проблемы поставки казахстанских углеводородов.

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