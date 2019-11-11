Москва, , 08:15 — REGNUM Суммарный долг поставщиков и покупателей оружия перед российской государственной компанией «Рособоронэкспорт» составляет порядка 13 миллиардов долларов, заявляет РБК со ссылкой на источники.

Только за прошлый год эта внушительная сумма возросла на 26% (152 млрд рублей).

Как пояснил близкий к компании источник, долги копятся постоянно из-за того, что предприятие раздает авансы зарубежным поставщикам комплектующих.

Но большая часть неуплат связана с невыплаченными суммами за уже поставленную за рубеж продукцию. Оплате части долговых обязательств препятствуют введенные в отношении российских предприятий санкции.

В пресс-службе «Рособоронэкспорта» отметили, что задолженности — это нормальное явление в этой отрасли, предприятие не только ожидает деньги за уже поставленное вооружение, но является получателем авансовых платежей за то вооружение, которое еще не покинула пределы страны.