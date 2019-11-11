Киев, , 08:14 — REGNUM Украина не будет покупать электроэнергию у России. Как сообщил бывший депутат Верховной рады Украины, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, такое политическое решение приняли власти страны.

«Как оно будет реализовано практически — или изменениями в закон, или постановлением правительства, или каким-либо другим решением — узнаем уже скоро», — написал политик ан своей странице в Facebook.

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Бывший парламентарий отметил, что за прошедшие почти два месяца «российской экспансии» на энергорынок Украины страна «потеряла несколько миллиардов гривен».

«Наши деньги пошли в том числе и на финансирование российской армии. В результате действия «формулы Геруса» огромные убытки понесли украинская энергетика и угольная отрасль, государственные и частные компании», — добавил Ляшко, назвав это «масштабным преступлением против государства».

Саму новость о решении властей Украины отказаться от закупок электроэнергии у России экс-депутат считает «замечательной для всех украинцев».

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Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ. Такое решение было принято в ответ на введённые Киевом ограничения. При этом в июле на Украину из России было поставлено почти 400 тонн угля, что в три раза превышает объёмы за июнь.

Добавим, что ранее председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял о невозможности Украины отказаться от поставок энергоносителей из России. Так, по его словам, атомные твэлы для украинских АЭС имеют 60% поставок из России, как и некоторые марки угля, например, антрацит.

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