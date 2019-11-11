Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль с открытия торговой сессии 8 ноября ушел в минус на фоне падения цен на нефть. К закрытию дня нефтяные котировки восстановились до отметки 62,68, рубль частично отыграл потери, но по итогу торгов подешевел ко всем валютам на фоне длительных выходных дней в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Завершились торги по рублю ослаблением. Перед выходными пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 63,80 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 70,32 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 81,50 руб.

Сегодня, 11 ноября, Штаты отмечают День ветеранов. Дополнительное давление на рисковые активы исходит от противоречивых заявлений относительно торгового соглашения между США и Китаем. Курс доллара вырос до 63,80 руб., курс евро — до 70,32 руб.

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин и Вашингтон договорились поэтапно отменить тарифы, введенные ранее, но не уточнили график.

Президент США Трамп в свою очередь заявил, что он не желает отменять пошлины в полном объеме, поэтому пока не принял решения об отмене торговых пошлин на китайские товары. Рынки уже привыкли, что от Трампы нужно всегда ждать противоречиях заявлений. Ведь на его твиттер настроены алгоритмические роботы.

11 ноября на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 1%, до $61,96 после пятничного роста на американской сессии. Учитывая, что в Штатах выходной день и биржи будут закрыты, а экономический календарь пустой, то по паре доллар/рубль к концу дня ожидается умеренное снижение до 63,64 руб.

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