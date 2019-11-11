Москва, , 08:13 — REGNUM Из-за снижения доходов граждан РФ и роста стоимости новых автомобилей, машина превращается в предмет роскоши, заявил глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По словам Попова, автопроизводитель зарабатывает в России не более 3%. Он также отметил, что повышение стоимости автомобилей является единственной возможностью для автокомпаний удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей.

Цены на автомобили продолжают расти в 2019 года — так считают дилеры, которые поделились этой информацией с изданием. По мнению директора по развитию «Рольфа» Владимира Мирошникова, большинство автокомпаний повысили стоимость на автомобили в начале 2019 года в пределах 5%, а суммарно за период с января по октябрь рост составил 9−10%.

В свою очередь аналитик Владимир Беспалов из инвестиционного банка «ВТБ Капитала» сообщил, что автомобильные компании сосредотачиваются на поддержании нормальной маржинальности. Он подчеркнул, что на текущий момент автопредприятия в нашей стране недозагружены. Так, маржинальность в сегменте легковых машин составляет от 5% до 10%, а в сегменте SUV она колеблется от 8% до 12%.

Напомним, в России в октябре 2019 года подорожали внедорожники Ульяновского автозавода. Рост их стоимости составил от 5 до 20 тыс. рублей в зависимости от модели.

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