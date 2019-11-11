Лондон, , 07:28 — REGNUM Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на 54 цента (0,86%), до $61,97 за баррель. На открытии торгов «мировой эталон» оценивался в $62,31 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI потеряли в цене 48 центов (0,84%) и находятся на отметке $56,76 за баррель. WTI стартовала на $57,36 за баррель.

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