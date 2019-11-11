Хабаровск, , 07:12 — REGNUM В Хабаровском крае мигранты больше не смогут водить автобусы и такси. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С января 2020 года, согласно распоряжению, мигранты не смогут работать по патенту водителями пассажирского автотранспорта.

Иностранцам будет запрещено садиться за руль городского, междугороднего и пригородного транспорта. Работодателям поручено привести в соответствие численность мигрантов на предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный запрет ввел губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В декабре 2017 года, в бытность Кожемяко губернатором Сахалинской области, по его распоряжению были существенно ограничены сферы трудовой деятельности мигрантов. Помимо отраслей, связанных с производством хлеба и хлебобулочных изделий, с осуществлением пассажирских перевозок, мигрантам в островном регионе запрещено работать в сфере охраны социальных объектов, например, школ, детских садов, а также в других сферах. Перечень сфер, в которых нельзя работать иностранным гражданам, на Сахалине довольно велик.