Владивосток, , 06:28 — REGNUM Начиная с 1 января 2020 года жители Приморья за капитальный ремонт многоквартирных домов будут платить больше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье стоимость капитального ремонта будет проиндексирована. С 1 января 2020 года жители края будут платить 8 руб за кв. м. жилья, вместо 7,73 руб в настоящее время. Тарифы на ЖКХ в Приморье будут проиндексированы на 4,5%.

Изменения в стоимости капитального ремонта не относятся к многоквартирным домам, которые признаны аварийными и подлежащими сносу.

Как сообщало ИА REGNUM, возложение обязанности ремонтировать ветхие и аварийные дома за счёт лиц, в них проживающих, по мнению специалистов нельзя признать справедливым.