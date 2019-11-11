Благовещенск, , 05:39 — REGNUM В своём традиционном обращении к жителям Амурской области, Василий Орлов рассказал о желании повысить суммы, отпускаемые на школьные завтраки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На странице в Instagram губернатор региона рассказал, что с 1 октября область начала за счет бюджета кормить детей начальной школы.

«Не могу сказать, что абсолютно доволен тем, как это везде происходит. И суммы надо увеличивать. Но мы начали, теперь будем «рихтовать». На этой неделе уже немного увеличили финансирование. В случае необходимости будем вносить поправки в законодательство области для изменения сумм на эту статью расходов», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатные обеды пропали в школах Хабаровского края. В прошлом году обеды были бесплатными, а завтраки платными, в новом учебном году всё поменялось, что больно ударило по семейным бюджетам, особенно в многодетных семьях.