Магадан, Магаданская область, , 05:17 — REGNUM Власти Магаданской области предложили депутатам рассмотреть законопроект по увеличению налогообложения доходов иностранных граждан, которые находятся в России в безвизовом режиме и работают в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, правительство Колымы намерено на 2020 год установить региональный коэффициент в размере 3,0. Это на 20% больше, чем в 2019 году.

«Такой коэффициент позволяет учитывать среднюю заработную плату, реально выплачиваемую в Магаданской области, с применением северных коэффициентов и надбавок с учётом темпов роста», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Больше всего в Магаданской области иностранцев работают в сфере добычи полезных ископаемых, в строительстве, торговле, на транспорте и в сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Тюменской области обсуждают увеличение стоимости трудового патента для иностранных граждан в 2020 году. Планируется его стоимость — 5 741 рубль в месяц. Сейчас он стоит — 5 469.