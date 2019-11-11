Якутск, , 04:43 — REGNUM Якутнедра в декабре разыграют три аукциона по золотороссыпным месторождениям в республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации NEDRADV на 25 декабря 2019 года назначено три аукциона на участки Оймяконского района Якутии. Стартовый платёж по всем аукционам — более 13 млн рублей. На одном из участков предлагается 142 кг россыпного золота для подземной добычи.

В Якутнедра заявки на участие принимаются до 12 декабря, взнос — 34 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, спрос на золотые украшения зависит в основном от цены и благосостояния экономики. В третьем квартале 2019 года показатели по продажам в сравнении с 2018 годом снизились на 16%. К тому золото подорожало на 5%.